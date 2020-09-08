Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков, по утверждению белорусских властей, задержаны на Украине

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии. Ранее это ведомство утверждало, что они смогли пересечь границу. При этом находившаяся с ними в машине Мария Колесникова была задержана на территории Белоруссии.

Официальные лица в Минске заявляют, что представители оппозиции пытались незаконно пересечь границу. Что касается Марии Колесниковой, то ее местонахождение до сих пор неизвестно. Коллеги и соратники связаться с ней по-прежнему не могут. Они также утверждают, что все трое не планировали уезжать из Белоруссии.

Кстати, государственный телеканал «Беларусь-1» распространил видео, на котором Иван Кравцов утверждает, что решение об отъезде временное.