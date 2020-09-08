Погранслужба Украины: белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов проходят процедуры для въезда в страну

Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала. Другие подробности в ведомстве пока не сообщают.

Ранее Белорусское государственное телевидение представило свою версию произошедшего. Напомним, что о судьбе белорусских оппозиционеров ничего не было известно почти сутки.

Объявлено также, что Александр Лукашенко сегодня даст пресс-конференцию, в ходе которой ответит на все острые вопросы.

Адвокаты белорусских оппозиционеров утверждают, что пока ничего не знают о своих подзащитных.

Член Координационного совета оппозиции Максим Знак говорит, что ни у Колесниковой, ни у Родненкова, ни у Кравцова планов покидать Белоруссию не было.