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09:40, 08 сентября 2020

В Кремле не планируют расширять полномочия Госсовета

Однако, если функции органа, получившего конституционный статус, вероятно, останутся прежним, его состав может быть расширен.

В Конституции, где теперь упоминается Госсовет, сознательно ничего не стали писать о его новом функционале — так логику решения Кремля объясняет газете РБК источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. И действительно, новая норма описывает его функции довольно общими словами: обеспечение взаимодействия органов власти и определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Собеседники издания не видят, за счет чего могут быть расширены полномочия Госсовета и утверждают, что в таком виде документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

При этом, судя по всему, заседания Госсовета станут многочисленней. К президенту, спикерам обеих палат Федерального собрания, полпредам, губернаторам и лидерами думских фракций, могут примкнуть председатель СК и главы Верховного и Конституционного судов. Впрочем, новый состав до сих пор не утвержден и находится на стадии обсуждения.

Зачем в новой версии Конституции нужно упоминание Госсовета, ранее объяснил Владимир Путин. По его выражению «эффективно работающий инструмент» таким образом надо «легализовать, придать ему большую значимость».



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