При этом Мария Колесникова была задержана. Погранкомитет Белоруссии утверждает, что ее выпихнули из салона. Родненков и Кравцов сейчас находятся на Украине.

При этом телеграм-канал БелТА публикует видео, на котором Кравцов заявляет, что принял решение уехать. При этом источник в окружении белорусских оппозиционеров сообщил «Интерфаксу», что никто из них не собирался уезжать из Белоруссии.

Между тем, Александр Лукашенко сегодня даст большое интервью и ответит, как обещают, на «самые острые вопросы», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».