Исследование: Россияне тратят на благотворительность от 100 до 1 тысячи рублей в год

По сравнению с прошлым годом число граждан, участвующих в пожертвованиях, сократилось, свидетельствуют данные исследования платежной системы «Мир», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Доля тех, кто в той или иной мере участвует в благотворительной деятельности, составила в нынешнем году 43%. В то время, как годом ранее таковых было 47%.

Активнее всего в этом году россияне готовы жертвовать средства в фонды, оказывающие поддержку животным и окружающей среде, а также на оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Также в этом году значительно увеличилась доля тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь. По мнению руководителя центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирины Лобановой, это, скорее всего, связано с увеличением среднего возраста благотворителей, а также с инициативами по поддержке пострадавших от коронавируса, например, по покупке продуктов для пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

Чаще всего благотворительностью в этом году занимались городские жители в возрасте от 35 до 44 лет. В основном они проживают в Приволжском или Центральном федеральном округе и являются руководителями среднего звена.