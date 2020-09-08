БелТА утверждает, что политика Марию Колесникову задержали при попытке пересечь границу с Украиной

Почти сутки с ней не было связи после того, как неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли.

Обстоятельства, при которых пропавшая накануне Колесникова оказалась на границе с Украиной, агентство не уточняет. Как не уточняют их и в белорусском Погранкомитете — при этом там о задержании члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции не сообщают. Лишь говорят, что Колесникова и два других пропавших накануне члена организации Иван Кравцов и Антон Родненков прошли оформление в пункте пропуска Александровка.

Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, в своем телеграм-канале утверждает, что все они пытались сбежать, но при осмотре авто у них сдали нервы. Якобы члены совета резко рванули в сторону Украины и чуть не сбили пограничника, а Колесникову буквально выбросили из машины. В Киеве эти сведения пока не комментируют.

Член совета Максим Знак, в свою очередь, уверяет, что все его коллеги не собирались уезжать из Белоруссии, передает его слова агентство ТАСС. Он отметил, что в случае, если бы Колесниковой предложили заключение или отъезд за границу, она бы отказалась от второго варианта. Это отдельно проговаривалось, подчеркнул Знак.

Между тем накануне минская милиция сообщала о начале проверки по факту исчезновения Колесниковой. С заявлением о пропаже в ведомство обращались ее родственники.