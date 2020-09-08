Судебный процесс по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева продолжится прениями сторон

Александра Соловьева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере при распределении подрядов на строительство объектов инфраструктуры. В деле есть еще несколько эпизодов связанных с коррупцией и использованием служебного положения в личных целях. Деньги Соловьеву передавали в коробках с рыбой и называли муксуном.

Еще в конце июля прокурор Дмитрий Походин попросил для Соловьева 13 лет колонии и штрафа в 280 миллионов рублей. После этого заседания несколько раз переносились из-за отсутствия адвоката обвиняемого Галины Сбоевой.

Если в течении пяти суток она не явится в зал заседаний, суд потребует сторону обвинения представить другого защитника, если же этого сделано не будет, но адвоката Соловьеву назначат без его воли. Экс-губернатор с этим не согласен. Он пояснил, что адвокат находится на больничном.

В апреле этого года Соловьев был арестован и этапирован в Москву, а несколько позже Владимир Путин отрешил его от должности в связи с утратой доверия.