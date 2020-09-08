Белорусские пограничники утверждают, что Мария Колесникова пересекла границу с Украиной

По заявлению погранкомитета страны, на Украине теперь находятся и два других пропавших накануне члена координационного совета оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков, передают агентства ТАСС и «Интерфакс».

Официальный представитель ведомства Антон Бычковский сообщил, что они прошли оформление в пункте пропуска Александровка. Других подробностей он не представил.

Между тем, госагентство БелТА сообщает, что Мария Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения границы с Украиной. Между тем, Антон Родненков и Иван Кравцов ночью покинули Белоруссию и сейчас находятся на территории соседнего государства.