14-летняя Алена Прокудина, которую ФСБ поместила в психдиспансер, отпущена домой, сообщил Павел Чиков. Глава правозащитной группы «Агора» написал в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката Владимира Васина, что впереди апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в Следственный комитет. Школьница провела в психиатрической больнице две недели. Как писало издание «Медуза», сотрудники ФСБ ворвались в ее дом в пять утра и уговорили мать на обследование в психдиспансере. Поводом было том, что, по данным силовиков,подросток подписана во «ВКонтакте» на группу, посвященную расстрелу школы «Колумбайн» в США.
2020-09-08T07:31:24+03:00
2020-09-08T07:31:24+03:00
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07:31, 08 сентября 2020
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