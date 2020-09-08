В Южно-Африканской республике должен начаться судебный процесс по делу ее бывшего президента Джейкоба Зумы

Экс-лидера страны обвиняют в мошенничестве и коррупции.

Суд над Зумой несколько раз переносился. Он должен был начаться еще год назад. Одна из причин, по которой процесс не мог начаться – болезнь 78-летнего экс-президента ЮАР. Из-за этого даже был отменен ордер на его арест. Зуму, руководившего страной почти 10 лет и покинувшего свой пост в 2018 году на фоне обвинений в коррупции, считают причастным к 4 таким случаям, а также к 12 эпизодам мошенничества. Еще ему вменяют по одному эпизоду отмывания денег и даже рэкета. Экс-президенту ЮАР может грозить до 25 лет заключения. Сам Зума обвинения не признает и считает процесс политически мотивированным. По его мнению, дело сфабриковали его оппоненты в рамках борьбы за власть. А его защита и вовсе убеждена, что суд будет относиться к политику предвзято и не даст оспорить доказательства следствия.

Джейкоб Зума в нулевых также являлся вице-президентом ЮАР и долгое время возглавлял правящую партию «Африканский национальный конгресс».