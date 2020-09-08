Росприроднадзор подтвердил загрязнение водоемов Мурманской области отходами от промышленных компаний

Обнародовать результаты проверки просил Всемирный фонд дикой природы.

В одном из озер Росприроднадзор зафиксировал повышенное содержание алюминия и молибдена, из-за которых вода приобрела зеленый оттенок – на это еще в июне обратили внимание местные жители. В ответе ведомства говорится, что загрязнение произошло из-за обильного таяния снегов, в результате которого вредные вещества попали в водоемы с площадок горнодобывающих предприятий — АО «Апатит» («дочка» «ФосАгро») и АО «Северо-Западная Фосфорная компания». Пробы из ручья Буровой и озера Комариное также показали, что в воде превышена норма концентрации хлора. Выяснилось, что на промышленной площадке предприятия «СЗФК» протекает ручей, который собирает подотвальные воды и впадает в озеро. Как отмечается, в отношении предприятий составлены административные протоколы по факту нарушений условий водопользования и сброса загрязняющих веществ.

О загрязнении водоемов в Мурманской области СМИ писали еще в середине июня. Тогда губернатор Андрей Чибис заявил, что попавшее в воду вещество нетоксично, а изменение цвета озера объяснил сходом селя.