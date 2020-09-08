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07:05, 08 сентября 2020

Уже почти сутки нет никакой информации о местонахождении в Белоруссии Марии Колесниковой

В оппозиции заявили, что члена координационного совета оппозиции накануне утром похитили. Родственники написали заявление в милицию, его приняли, сообщили в штабе бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. В Берлине и Лондоне призывали власти ЕС немедленно освободить задержанных по политическим мотивам.  



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