«Нью-Йорк Таймс» узнала о возможном запрете в США хлопка из китайского Синьцзяна

По сведениям источников издания, соответствующий запрет может быть введен Службой таможенного и пограничного контроля США уже сегодня. В Вашингтоне неоднократно обвиняли Пекин в притеснениях жителей автономии. По данным правозащитных организаций, в регионе действует сеть трудовых лагерей.
2020-09-08T06:49:40+03:00
2020-09-08T06:49:57+03:00
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06:49, 08 сентября 2020
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