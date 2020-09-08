«Нью-Йорк Таймс» узнала о возможном запрете в США хлопка из китайского Синьцзяна

По сведениям источников издания, соответствующий запрет может быть введен Службой таможенного и пограничного контроля США уже сегодня. В Вашингтоне неоднократно обвиняли Пекин в притеснениях жителей автономии. По данным правозащитных организаций, в регионе действует сеть трудовых лагерей.