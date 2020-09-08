Адвокат Пашаев: В уголовном деле нет прямых доказательств, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

По мнению адвоката Эльмана Пашаева, в уголовном деле нет прямых доказательств, что Михаил Ефремов был за рулем в момент ДТП. Об этом адвокат сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отпечатков пальцев Ефремова за рулем нет, крови нет, ДНК нет, только эпителий. <..> На данный момент в рамках уголовного дела нет прямых доказательств, что он был за рулем, часть свидетелей говорят, мы видели, часть говорят, мы не видели, кому верить, если сам человек не помнит?», — сказал он.

Пашаев подчеркнул, что для установления факта нахождения актера в момент ДТП за рулем необходима новая экспертиза.

«Только одна подушка и ремень безопасности исследованы – с водительской стороны. Мы говорим, у нас с правой стороны лобовое стекло разбито, просим, давайте подушку безопасности и ремень исследуем. Ефремов был окровавлен в момент ДТП, при ударе на подушке безопасности по любому остаются следы. Экспертиза занимает только один день, но суд отказывает, они делают все возможное, чтобы самую главную экспертизу не проводить», — подчеркнул он.

Адвокат также добавил, что в показаниях свидетелей обвинения присутствовали «постоянные расхождения с действительностью» и противоречия.

Приговор актеру Михаилу Ефремову, как ожидается, будет вынесен 8 сентября. Гособвинение запросило для него 11 лет колонии строгого режима. Защита подсудимого рассчитывает на 6-8 лет общего режима.

Актера обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.