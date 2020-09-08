Запись разговора Ефремова с адвокатом попала к журналистам НТВ случайно – Пашаев

Запись разговора Михаила Ефремова, обвиняемого в участии в ДТП со смертельным исходом, со своим адвокатом попала к журналистам НТВ случайно. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Эльман Пашаев.

«Я только сегодня, когда мне из «Время покажет» звонили, только тогда мне стало известно. Мне некогда телевизор смотреть. Если бы это было подстроено, я Ефремова подготовил бы так… Мы так убедительно бы говорили на всю страну. Вы же видели общение двух лиц, о чем мы говорим, как говорим. Я догадываюсь, это кто сделал, но опять же, это же мы в семье были, мы дома были. Это не чужие люди. Это я уверен на сто процентов, просто чисто случайно попало журналистам. Зачем это ему или мне надо было в том виде, в котором это было? Нам абсолютно это не надо было», — сказал он.

Ранее в программе «Новые русские сенсации» на НТВ показали «тайное совещание» актера Михаила Ефремова со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. В ходе разговора артист упоминает угрозы, поступавшие в адрес членов его семьи, в частности, несовершеннолетней дочери.

Приговор актеру Михаилу Ефремову, как ожидается, будет вынесен 8 сентября. Гособвинение запросило для него 11 лет колонии строгого режима. Защита подсудимого рассчитывает на 6-8 лет общего режима.