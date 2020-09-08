В Соединенных штатах Америки выходит новая книга о президенте Дональде Трампе

Это издание пополнит протяженную полку с повествованиями различной степени достоверности. Его автор — бывший агент ФБР Питер Стрзок, который был задействован в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы. Его главный вывод состоит в том, что Трамп по мнению Стрзока является явной и существующей угрозой для безопасности США. Автор сообщает, что он еще до появления в Белом доме, сделал многое для того, чтобы дать возможность Кремлю себя контролировать. В частности, Стрзок обвинил Трампа во лжи, когда президент отрицал, что вел секретные переговоры о строительстве одного из московских небоскребов. Кроме того, по словам бывшего агента Трамп специально уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, чтобы остановить расследование фактов возможного вмешательства в выборы, о чем проинформировал представителей российского правительства.

Выборы Президента США назначены на 3 ноября. Дональд Трамп является одним из кандидатов на этот пост.