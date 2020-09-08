Сокращенные работники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к Владимиру Путину

Сокращенные работники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В июне 2020 года были уволены 128 человек. Им не заплатили ни долги по зарплате, ни выходные пособия.

Работники фонда также подали в общей сложности более 80 исков в суды.

Фонд отвечает за масштабный проект по созданию культурно-образовательных комплексов в четырех российских городах — Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Идея проекта принадлежит Путину. По замыслу, в комплексах должны быть созданы филиалы главных российских музеев и театров — Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.