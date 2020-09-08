Пресненский суд Москвы, как ожидается, сегодня огласит приговор актеру Михаилу Ефремову

Гособвинение запросило для него 11 лет колонии строгого режима. Защита подсудимого рассчитывает на 6-8 лет общего режима.

Жена погибшего в результате ДТП с участием Ефремова в эфире Первого канала рассказывала, что не намерена идти на мировую с актером. Ирина Стерхова хочет, чтобы актера посадили на наибольший срок.

Стерхова тогда добавила, что о смерти мужа узнала из новостей.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.