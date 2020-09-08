Суд в Боливии запретил бывшему президенту Эво Моралесу баллотироваться на пост сенатора

Об этом сообщают местные СМИ. Моралес руководил Боливией с января 2006 года по ноябрь 2019 года. Он покинул свой пост на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов в октябре прошлого года, когда протестующие обвинили его в подтасовке результатов.