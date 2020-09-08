Китайские военные обвинили индийских пограничников в провокации на границе

Речь идет о стрельбе в воздух, передает «Интерфакс». Обострение ситуации в спорном районе Ладакхе началось в мае текущего года, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных. Индия также обвиняла Китай в провокациях со стороны китайских военных в конце августа. Китай утверждал, что линию контроля пересекали индийские войска.

