Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, прекратил работу

С его сайта пропала строка для ввода поисковых запросов, пишет издание CNews и напоминает, что на разработку системы было потрачено более 2 миллиардов рублей. Ранее «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом.
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ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
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+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»