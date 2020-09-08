Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, прекратил работу

С его сайта пропала строка для ввода поисковых запросов, пишет издание CNews и напоминает, что на разработку системы было потрачено более 2 миллиардов рублей. Ранее «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом.