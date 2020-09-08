В Евросоюзе потребовали от властей Белоруссии освободить представителей оппозиции и участников протестов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что представители гражданского общества должны быть защищены от запугивания, принудительного выдворения из страны и произвольных арестов. Он напомнил, что после воскресных протестов были задержаны более 600 человек. Трое членов Координационного совета, в том числе Мария Колесникова, перестали выходить на связь. В оппозиции считают, что их похитили.