Германия, как пишет «Новая газета», не передает России данные об отравлении Навального по соображениям безопасности

Дополнительная информация может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях немецких военных, сказали изданию в Институте фармакологии и токсикологии вооруженных сил. После того, как власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок», Генпрокуратура России направила в Берлин запрос с просьбой предоставить результаты анализов. Накануне в берлинской клинике «Шаритэ» сообщили, что Алексея Навального вывели из искусственной комы.