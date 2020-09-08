Власти, по сведениям газеты «Ведомости», не могут найти средства на строительство моста через реку Лену в Якутии

Всего проект оценивается в 83 миллиарда рублей, из них 48 миллиардов должны выделить из бюджета. Но вопрос о федеральном финансировании пока не решен, пишет издание, хотя соглашение о строительстве моста было заключено еще в феврале этого года. Местные чиновники неоднократно заявляли о том, что мост через Лену крайне нужен республике и ее жителям.