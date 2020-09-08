Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису

В четвертом круге Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:4, 6:1, 6:0. Немногим ранее Рублев победил итальянца Маттео Берриттини и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Турнир завершится 13 сентября. Его действующий победитель испанец Рафаэль Надаль отказался от участия из-за пандемии. Первая ракетка мира Серб Новак Джокович был дисквалифицирован за то, что попал мячом в судью.
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