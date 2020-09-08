Интерпол фиксирует рост числа преступлений против детей на фоне пандемии

В докладе международной полицейской организации это объясняется тем, что из-за карантина были закрыты школы, ограничены передвижения детей и они больше времени стало проводить в сети. При этом социальные службы, которые должны были следить за безопасностью детей, некоторое время не работали, что также могло привести к ухудшению ситуации.

