В России приступают к вакцинации граждан от коронавируса

Минздрав сообщил, что первая партия вакцины выпущена в гражданский оборот. В ведомстве утверждают, что препарат, разработанный центром имени Гамалеи прошел необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, передает «Интерфакс». Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В них будут участвовать десятки тысяч добровольцев.