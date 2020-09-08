Родственники Марии Колесниковой подали в милицию Минска заявление о ее исчезновении

В МВД его приняли и начали поиск, сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Несколько членов Координационного совета — член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов

— перестали выходить на связь накануне утром. В оппозиции заявили, что они были похищены. Обеспокоенность судьбой Марии Колесниковой выразили власти Германии и Великобритании