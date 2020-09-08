Британский принц Гарри, как сообщил его представитель, полностью вернул деньги за ремонт своей резиденции

Летом прошлого года стало известно, что на это было потрачено более 3 миллионов долларов из бюджета, что вызвало скандал. В начале года принц Гарри и его супруга Меган отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи. На днях пара объявила, что заключила контракт с компанией Netflix и примет участие в работе над рядом фильмов и сериалов, передает Би-би-си.

