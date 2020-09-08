Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов занять пост премьер-министра страны

В видеообращении на своей странице в «Фейсбуке» политик предположил, что его сторонники победят на предстоящих выборах. Саакашвили назвал два условия его пребывания на посту главы правительства – это не полный срок а полномочий, а только два года, который, его словам, будет достаточно, чтобы вытащить страну из болота. Второе условия – отсутствие протестов и беспорядков. Очередные парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября.
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