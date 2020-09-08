Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку проекта «Северный поток — 2» из-за отравления Алексея Навального

Глава Белого дома напомнил, что и до инцидента с российским политика выступал против этого строительства. Накануне представитель канцлера Германии заявил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на судьбе газопровода из России в Германию. В Берлине всё ещё ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с основным критиком президента Владимира Путина. Ранее в Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен химическим оружием «Новичок». Накануне немецкие врачи сообщили, что политика вывели из искусственной комы.
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Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение Алексея Навального В сообщении приводятся слова самого бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
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