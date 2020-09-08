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02:22, 08 сентября 2020

В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами лидера правящей партии

Он займет пост премьер-министра страны, который покидает по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Фаворитом предвыборной гонки считается действующий генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, который уже заручился поддержкой крупнейших фракций правящей партии



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