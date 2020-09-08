В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами лидера правящей партии

Он займет пост премьер-министра страны, который покидает по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Фаворитом предвыборной гонки считается действующий генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, который уже заручился поддержкой крупнейших фракций правящей партии
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Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение Алексея Навального В сообщении приводятся слова самого бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
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