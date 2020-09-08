В Японии стартовала избирательная кампания перед выборами лидера правящей партии

Он займет пост премьер-министра страны, который покидает по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Фаворитом предвыборной гонки считается действующий генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, который уже заручился поддержкой крупнейших фракций правящей партии