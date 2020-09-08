Минздрав объявил о поступлении в гражданский оборот вакцины от коронавируса

Как сообщили в ведомстве, поставки препарата в регионы ожидаются в ближайшее время. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. Потому что всех необходимых испытаний российская вакцина еще не прошла.

