В Германии, по информации «Новой газеты», отказались предоставить России сведения об отравлении Алексея Навального

Это сделано по соображениям секретности. Дополнительная информация может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях немецких военных, сказали изданию в Институте фармакологии и токсикологии вооруженных сил. По заявлению немецких властей, его специалисты прежде обнаружили в организме российского политика следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Ранее Генпрокуратура России направила запрос властям Германии, в котором, в частности, содержится просьба предоставить результаты анализов. На днях глава МИДа Германии Хайко Маас заявил, что есть немало признаков причастности к отравлению российского государства и не исключил ответных санкций. Накануне в берлинской клинике «Шаритэ» сообщили, что Алексея Навального вывели из медикаментозной комы.
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Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение Алексея Навального В сообщении приводятся слова самого бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
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