Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:07, 08 сентября 2020

Мультфильм «Он не может жить без космоса» победил в трех номинациях национальной премии «Икар»

Работа Константина Бронзита признана лучшей в категориях «Фильм», «Режиссер» и «Звукорежиссер», передает ТАСС. Ранее два мультфильма Константина Бронзита были номинированы на «Оскар». Наградить лауреатов премии должны были еще в апреле, но церемонию перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие прошло накануне в Третьяковской галерее.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 301 6 5293 06.09
Новости

В ООН считают, что Россия в большей степени ответственна за подачу питьевой воды в Крым, нежели Украина С таким заявлением там выступили на фоне дефицита, который испытывает полуостров на протяжении последних недель…

5 148 6 11944
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 131 6 15832 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 88 6 11350 07.09
Блоги

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального К запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила…

5 53 6 7859 01.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14194 03.09
Новости

Политик Алексей Навальный выведен из искусственной комы, он реагирует на обращения окружающих Об этом сообщает немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер…

5 81 6 13467
Полный Альбац

Евгения Альбац ведущий: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

3031563

5 35 6 5877 07.09
#слушать 48:35 ;смотреть $скачать 30.4 МБ
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 387 6 70540 04.09
Новости

ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…

5 81 6 15871
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 110 6 22181 03.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 76088 02.09
Блоги

Леонид Гозман политик

Дураки и вакцины Причем, речь не о недоверии тем ученым, которые ее разрабатывали — они, вполне возможно, провели отличную работу, а тому, что будет выходить с конвейеров…

5 65 6 13258 07.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41692 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Навального отравили «Новичком». Где расследование? Навального отравили «Новичком». Где расследование? И не потому что этого Ангела Меркель потребовала или санкции против «Северного потока — 2» могут ввести, а потому что это покушение на убийство политика в России…

5 63 6 13208 07.09
8читать ;смотреть
Новости

Евро превысил 90 рублей – впервые с 12 февраля 2016 года Доллар торгуется выше 76 рублей…

5 29 6 6196

Популярное за неделю

Новости

Клиника «Шарите»: Состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось, он был выведен из искусственной комы Однако долгосрочные последствия отравления оценивать пока рано, сообщают врачи…

5 74 6 29097
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 68 6 125881 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 71 6 39484 04.09
Блоги

Михаил Ефремов: «11 лет — очень кровожадно. Боюсь, не доживу до освобождения» Актёр выступил с последним словом на заседании в Пресненском суде…

5 237 6 238463 03.09
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»

5 114 6 168321 01.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8730668
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4623925

Сегодня в эфире