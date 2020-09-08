Мультфильм «Он не может жить без космоса» победил в трех номинациях национальной премии «Икар»

Работа Константина Бронзита признана лучшей в категориях «Фильм», «Режиссер» и «Звукорежиссер», передает ТАСС. Ранее два мультфильма Константина Бронзита были номинированы на «Оскар». Наградить лауреатов премии должны были еще в апреле, но церемонию перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие прошло накануне в Третьяковской галерее.