Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на приговор по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково»

Апелляции подали бывший руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. В июле Солнцевский суд Москвы приговорил Круглова к 5,5 годам, Дунаева — к 6 годам, Архипову — к 5 годам колонии-поселения. Архипова была освобождена от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне, так как ее срок не превышает пяти лет. Катастрофа произошла в 2014 году. Частный самолет врезался при взлете в снегоуборочную машину. Погибли трое членов экипажа и глава французской нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери.
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