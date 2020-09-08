Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 16 пациентов с коронавирусом

Это больше, чем в среднем за сутки в последние две недели. С середины августа в оперативном штабе ежедневно сообщали примерно о 12-14 летальных исходах. Число умерших в столице, которые попали в официальную статистику по пандемии, вплотную приближдается к пяти тысячам. По всей России, согласно данным федерального штаба, скончались почти 18 тысяч человек, заразились коронавирусом с начала пандемии больше миллиона.