В штабе Алексея Навального в Кургане сообщили о визите полицейских с повесткой из военкомата

По словам активистов, двое сотрудников МВД передали повестку сотруднику штаба Никите Ильину, который освобожден от службы в армии по состоянию здоровья, пишет «Новая газета». В штабе Навального это назвали давлением и отметили, что накануне местных выборов назначен суд по административному делу в отношении координатора штаба Алексея Шварца. Поводом стал его одиночный пикет в поддержку Алексея Навального в день отравления политика.
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