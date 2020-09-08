В штабе Алексея Навального в Кургане сообщили о визите полицейских с повесткой из военкомата

По словам активистов, двое сотрудников МВД передали повестку сотруднику штаба Никите Ильину, который освобожден от службы в армии по состоянию здоровья, пишет «Новая газета». В штабе Навального это назвали давлением и отметили, что накануне местных выборов назначен суд по административному делу в отношении координатора штаба Алексея Шварца. Поводом стал его одиночный пикет в поддержку Алексея Навального в день отравления политика.