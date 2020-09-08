Глава дипломатии ЕС потребовал немедленного освобождения в Белоруссии всех задержанных по политическим мотивам

Жозеп Боррель отметил, что после воскресного марша оппозиции в милицию были доставлены 633 человека. Трое членов координационного совета оппозиции, в том числе Мария Колесникова, были фактически похищены. Боррель подчеркнул, что власти Белоруссии продолжают запугивать граждан страны и грубо нарушают как собственные законы, так и международные нормы. Он пообещал, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

