В Москве сегодня почтут память жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в районе Печатники

В результате теракта, совершенного в 1999 году, погибли 106 человек, еще несколько сотен получили ранения.

К монументу памяти погибших на Гурьянова жители, как ожидается, традиционно возложат цветы и мягкие игрушки. В предыдущие годы туда приходили вплоть до сотни человек. Траурные церемонии возле мемориала, как правило, не имеют заранее определенного сценария. Тем не менее, на нее планируют прийти представители муниципальных властей Печатников и ряда общественных организаций.

Теракт по адресу улица Гурьянова, 19 в 9-этажном жилом доме произошел, когда была уже почти полночь и многие вернулись домой. Два подъезда были полностью уничтожены, взрывной волной деформировались и конструкции соседнего дома. Мощность взрыва эксперты оценили в 350 кг в тротилловом эквиваленте.

По версии властей, теракт был подготовлен полевыми чеченскими бандформированиями во главе с террористом Хаттабом. Буквально через несколько дней в результате теракта полностью разрушился дом на Каширском шоссе, погибли 124 человека. Аналогичные взрывы произошли в Буйнакске и Волгодонске. При этом появлялись версии о причастности к ним российских спецслужб, однако власти и ряд общественных комиссий по расследованию терактов их отвергали.

После взрывов домов в Москве и других городах в 1999 году федеральные власти объявили о начале военной операции против чеченских боевиков. Она получила название Второй Чеченской войны. На фоне этих решений резко вырос рейтинг тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. Вскоре он был избран президентом России.