«Ростелеком» окончательно закрыл национальный государственный поисковик «Спутник», сообщает телеканал «Дождь»

С сайта «Спутника» исчезла поисковая строка — теперь там лишь рекламируются другие корпоративные продукты. Официально в «Ростелекоме» эту информацию пока не комментировали.

«Спутник» был запущен в 2014 году. Ему не удалось стать популярным. Его доля на поисковом рынке российского интернета составляла менее 1%. Инвестиции в проект официально не раскрывались. По подсчётам сайта Cnews, к 2016 году они уже превышали 2 миллиарда рублей.