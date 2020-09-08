Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», сказал Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. Он подчеркнул, что «когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз. В последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой. По словам Гебрейесуса, здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право. Глава ВОЗ призвал страны «инвестировать в общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь».

Вспышка коронавируса возникла в Китае прошлой зимой, за несколько месяцев инфекция распространилась по всему миру. С начала эпидемии заразились более 27 миллионов человек, скончались почти 900 тысяч.

Действия ВОЗ во время пандемии неоднократно подвергались критике, в первую Очередь со стороны властей США. В Вашингтоне организацию обвинили в попытке помочь Китаю скрыть масштабы угрозы.