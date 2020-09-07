В ФСБ заявили, что дело о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова завели на законных основаниях

В ФСБ заявили, что дело о госизмене в отношении журналиста и советника главы Роскомоса Ивана Сафронова завели на законных основаниях. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на ответ спецслужбы, направленный коллеге Сафронова Алле Бараховой. Там подчёркивается, что расследование идёт в полном соответствии с законом.

В начале сентября Сафронову продлили срок содержания под стражей ещё на 3 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Более 140 человек, журналисты, политики и общественные деятели подписали поручительства за фигуранта дела. Сам Сафронов вину не признаёт.