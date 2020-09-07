Депутаты от «ЕР»» подготовили законопроект об увеличении штрафов за разглашение персональных данных россиян в 10 раз

Депутаты от «Единой России»» подготовили законопроект об увеличении штрафов за разглашение персональных данных россиян в десять раз, сообщает РИА «Новости». Как уточнил один из авторов проекта Дмитрия Вяткин, инициативу уже поддержали в правительстве. По его словам, максимальный штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч.