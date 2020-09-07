Министр здравоохранения поправил главу Росздравнадзора, говорившую об искажённой статистке по смертности от COVID

Министр здравоохранения поправил главу Росздравнадзора Аллу Самойлову, которая высказалась об искажённой статистке по смертности от коронавируса. По словам Михаила Мурашко, данные представленные Самойловой основаны не на анализе статистики полученной со всей страны, а на сведениях, полученных в ходе проверок отдельных больниц, передаёт агентство РИА «Новости».

Ранее сайт «Медицинский вестник» привёл фрагмент выступления Аллы Самойловой о том, что российские больницы присваивают разные коды, отчитываясь о причинах смерти пациентов в отделениях для больных с COVID-19 . По словам главы Росздравнадзора, где-то все случаи списывают на коронавирус, где-то наоборот, причиной смерти называют другие болезни.