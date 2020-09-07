В Ленинградской области чиновники выдали многодетным семьям заминированные участки

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, в земле оказались боеприпасы времён Великой Отечественной войны. За несколько дней уже найдено более 30 снарядов. В МЧС это подтвердили. Как минимум в течение трёх недель спасатели будут заниматься поиском снарядов и разминированием. В целях безопасности владельцам временно закрыли доступ на территорию. В южной части посёлка Молодцово, где находится земля, введён режим ЧС.