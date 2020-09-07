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22:05, 07 сентября 2020

Лишившиеся работы сотрудники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к Владимиру Путину

Лишившиеся работы сотрудники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В июне на фоне карантиннных мер введённых из-за пандемии уволили 128 человек, они говорят, что им не выплатили ни долги по зарплате, ни выходные пособия. Обращение опубликовал сайт «Медуза».

Ранее сайт «Медуза» писал, что из фонда, идея создания которого принадлежала Владимиру Путину, уволили 80% персонала.
Проект «Национальное культурное наследие» был создан в 2018 году. Согласно плану, до 2023 года его сотрудники должны были создать в Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе филиалы главных российских музеев и новые культурные центры.



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