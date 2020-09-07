Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Реттген. Между тем в немецком обществе, по словам журналиста Бориса Райтшустера, мнения насчёт строительства газопровода сейчас разделились.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать остановку реализации российского проекта «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционера, сообщает агентство РИА «Новости».