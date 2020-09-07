Семья члена президиума КС белорусской оппозиции М. Колесниковой обратилась в милицию с заявлением о пропаже политика

Семья члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обратилась в милицию с заявлением о пропаже политика. Ее сегодня утром схватили в центре Минска и увезли в неизвестном направлении люди в масках.

О том, что родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения, сообщили в telegram-канале штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. По данным его команды, заявление принято, Колесникову ищут. Неизвестные схватили ее у Национального художественного музея в Минске сегодня утром. Как рассказала изданию Tut.by свидетельница произошедшего, политика затолкали в темный микроавтобус с надписью «Связь». На запись видеорегистратора автомобиля, проезжавшего в этот момент мимо, видно, как в стоящий на проезжей части минивен заходят люди, один человек в штатском уходит в сторону, микроавтобус трогается с места. В Координационном совете предположили, что Колесникову могли задержать, однако в МВД, Комитете госконтроля Белоруссии и Следственном комитете сообщают, что не располагают информацией о задержании. Позже стало известно, что на связь не выходят также пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительной секретарь Иван Кравцов – в его квартире Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск.

Ряд западных стран уже выразили обеспокоенность в связи с исчезновением Колесниковой. Великобритания призвала власти Белоруссии сделать своим главным приоритетом в настоящий момент возвращение политика.