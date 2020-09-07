Житель Москвы нашёл скрипку Страдивари конца 17 века в квартире своей скончавшейся родственницы

Как пишет РИА «Новости», после смерти тёти, Юрий Курносов приехал в её квартиру в Тульской области, чтобы навести там порядок и обнаружил инструмент. Подлинность скрипки подтвердили в Большом театре. Там, по данным агентства, сообщили, что инструмент был произведён в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. В мире насчитывается порядка 30 подобных скрипок. Москвич рассказал, что инструмент не в идеальном состоянии, он решил его отреставрировать, после чего отдать на оценку.